´Обучение заканчивается в классе, но образование продолжается всю жизнь´ (о проведении занятия школы молодого специалиста).

А.С.Макаренко: ´Как бы человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более старых педагогов.
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