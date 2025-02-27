Покорительница вершин или посланница любви: узнайте свое предназначение по знаку зодиака Алёна ЮрьеваВы когда-нибудь задумывались о своем истинном предназначении? Возможно, ответ скрывается не в глубинах подсознания, а в магическом свете звезд.