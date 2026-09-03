Axios сообщило о превысившем взрослом населении над детьми впервые

Впервые в истории численность людей от 65 лет превысила число детей до 5 лет. Согласно докладу Бюро переписи населения США, снижение рождаемости затронуло Китай и Индию.
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