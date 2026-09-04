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МОСИНФОРМ

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Игровой городок установлен в рамках благоустройства двора в Басманном районе

Игровой городок установлен в рамках благоустройства двора в Басманном районе

В Басманном районе завершилось благоустройство двора на улице Макаренко. Здесь установили двухуровневый игровой городок с горками и обновили освещение.

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