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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о Мозякине: «Человек-рекордсмен – такого броска в КХЛ еще не видели. В 2014 году он забыл клюшку, ему отпилили клюшку Тима Брента, и Сергей все равно ей забил»

27 июля в Магнитогорске пройдет прощальный матч Сергея Мозякина. «Мозякина и Зарипова можно называть великими игроками, делавшими вещи, которые близко другие не делали.

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