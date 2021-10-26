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  • Бегемот Кот
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  • Natalia Zosimova
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Манифест российских ценностей

Манифест российских ценностей

Владимир Путин на Валдайском форуме бросил интеллектуальный вызов Западу. Выступление президента России Владимир Путина на минувшей неделе на заседании международного клуба «Валдай» остается в центре внимания не только в России, но и на Западе.

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