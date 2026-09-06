Японский профессор заявил, что Россия виновата в сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки

Эпатажное заявление сделал Тэцуо Арима — японский исследователь и почетный профессор Университета Васэда.
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Этот профессор из той же серии, что и британские учёные, исламские учёные...
Он сакэ перепил, японские белочки прискакали...
Арима - само имя все за себя говорит. Недобиток!
ТМ Самое главное: не руководство СССР отдало команду о применении ядерного оружия( которого на тот момент у нас ещё не было) именно в Японии, а руководство США, которое конечно же преследовало цель устрашения всего Мира новым видом оружия и в первую очередь СССР, осознавая его несомненную силу в конце второй мировой войны. А то что нынче говорят в Японии по этому поводу - так Япония до сих пор находится под оккупацией США, против которых японцы и пикнуть не смеют - вот и теперь там сделали такие "выводы", которые вступают в противоречия с реальными фактами.
Во-первых, НЕ Россия, в то время был СССР... И СССР НИКТО НЕ ДОКЛАДЫВАЛ О ПЛАНАХ США СБРОСИТЬ ЯДЕРНЫЕ БОМБЫ НА ЯПОНИЮ. ЯПОНСКИЙ ПРОФЕССОР НАГЛО ВРЕТ!! Японцы вообще мерзкая нация...
У профессора не попал под бомбежку Хиросимы и Нагасаки сша. Явные повреждения мозга.