Страна и люди
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Страна и люди

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Японский профессор заявил, что Россия виновата в сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки

Японский профессор заявил, что Россия виновата в сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки

Эпатажное заявление сделал Тэцуо Арима — японский исследователь и почетный профессор Университета Васэда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьяна Маштакова
Татьяна Маштакова

ТМ  Самое главное: не руководство СССР отдало команду о применении ядерного оружия( которого на тот момент у нас ещё не было) именно в Японии, а руководство США, которое конечно же преследовало цель устрашения всего Мира новым видом оружия и в первую очередь СССР, осознавая его несомненную силу в конце второй мировой войны. А то что нынче говорят в Японии по этому поводу - так Япония до сих пор находится под оккупацией США, против которых японцы и пикнуть не смеют - вот и теперь там сделали такие "выводы", которые вступают в противоречия с реальными фактами.

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Во-первых, НЕ Россия, в  то время был СССР... И СССР НИКТО НЕ ДОКЛАДЫВАЛ О ПЛАНАХ  США СБРОСИТЬ ЯДЕРНЫЕ БОМБЫ НА  ЯПОНИЮ.   ЯПОНСКИЙ ПРОФЕССОР НАГЛО ВРЕТ!!   Японцы вообще мерзкая нация...