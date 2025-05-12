Пишем один «exe», который работает на 3-х разных ОС без перекомпиляции

Нет, это не шутка и не кликбейт. Такое действительно возможно - правда через небольшой хак. Недавно я задался вопросом: а возможно ли написать для ARM нативную программу, которая будет бесшовно работать сразу на 4-х операционных системах без необходимости перекомпиляции для разных платформ и ABI.
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