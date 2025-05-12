Наука и Техника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука и Техника

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Это калмыцкий искусственный интеллект писал? Академиев не кончали, родов и падежов не знам!Если увидите тако...
  • holms sherlok
    хороштй телефон, до сих пор рабочий только аккумулятора нигде найти не могуУстройства, котор...
  • Ирина Коновалова
    Или текст создан ИИ или тупой перевод с иностранного. Вы хоть вычитывайте прежде,чем публиковать. То - он, то - она. ...Первая астро-вылазка

Пишем один «exe», который работает на 3-х разных ОС без перекомпиляции

Пишем один «exe», который работает на 3-х разных ОС без перекомпиляции

Нет, это не шутка и не кликбейт. Такое действительно возможно - правда через небольшой хак. Недавно я задался вопросом: а возможно ли написать для ARM нативную программу, которая будет бесшовно работать сразу на 4-х операционных системах без необходимости перекомпиляции для разных платформ и ABI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх