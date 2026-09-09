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Царьград

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Русские устроили бойцам ВСУ "королевскую битву" под Харьковом. Кольцо сжимается

Русские устроили бойцам ВСУ "королевскую битву" под Харьковом. Кольцо сжимается

Русские военные устроили бойцам ВСУ "королевскую битву" на Харьковском направлении. Почти 2 тыс. солдат противника попали в окружение.

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