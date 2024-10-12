Пожар на немецком танкере Annika в Балтийском море потушили спустя сутки

Пожар, произошедший на немецком нефтяном танкере Annika в Балтийском море, полностью ликвидировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Германское командование по реагированию на чрезвычайные ситуации на Северном и Балтийском морях.
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