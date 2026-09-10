Кардиолог Гаглошвили объяснил, почему «нормальный» холестерин не отменяет риска после инсульта

Кардиолог Тамаз Гаглошвили разобрал в своём телеграм-канале случай пациентки, перенёсшей стентирование в августе 2025 года и инсульт в ноябре того же года.
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