ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как выглядит бытовая неблагодарность и почему важно уметь благодарить?

Как выглядит бытовая неблагодарность и почему важно уметь благодарить?

Как выглядит бытовая неблагодарность и почему важно уметь благодарить? Фото: Bruno Kelzer on Unsplash В столичном гипермаркете время обеда, и поэтому обстановка как на турецком Гранд-базаре в выходные: все куда-то бегут, с полок гребут, один глаз на север, другой на восток.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Temeris ХХХХХХ
Temeris ХХХХХХ

Всегда говорю "спасибо" кто придерживает двери в магазине/подъезде, помогает открыть двери, пропускает на дороге, в пробке, и сама придерживаю, помогаю, и пропускаю))