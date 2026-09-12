Как выглядит бытовая неблагодарность и почему важно уметь благодарить? Фото: Bruno Kelzer on Unsplash В столичном гипермаркете время обеда, и поэтому обстановка как на турецком Гранд-базаре в выходные: все куда-то бегут, с полок гребут, один глаз на север, другой на восток.
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Всегда говорю "спасибо" кто придерживает двери в магазине/подъезде, помогает открыть двери, пропускает на дороге, в пробке, и сама придерживаю, помогаю, и пропускаю))