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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

УКП ´Жилкомхоз´ Бобруйского района - на связи с сельчанами.

УКП ´Жилкомхоз´ Бобруйского района - на связи с сельчанами.

Уважаемые жители Бобруйского района! УКП ´Жилкомхоз´ информирует, что по возникающим вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, вывозу твердых коммунальных отходов, санитарного содержания придомовых территорий и территорий, прилегающих к гражданским кладбищам, благоустройству Бобруйского района, а также нарушений правил пользования жилыми помеще .

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