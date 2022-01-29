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Кармело Энтони стал 9-м в истории НБА, кто добрался до отметки в 28 тысяч набранных очков

Кармело Энтони стал 9-м в истории НБА, кто добрался до отметки в 28 тысяч набранных очков

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони в пятницу стал 9-м игроком в истории НБА, которой добрался до отметки в 28 тысяч набранных очков за карьеру.

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