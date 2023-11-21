Украинский политик Олейник: Запад намерен "подтянуть" Армению против России

В Киеве пригласили Армению стать частью антироссийского военного альянса, который еще не создан. Идея такого объединения принадлежит Западу, который намерен сформировать вокруг России железный занавес, заявил в беседе с телеканалом "360" украинский политик Владимир Олейник.