Украинский политик Олейник: Запад намерен "подтянуть" Армению против России

В Киеве пригласили Армению стать частью антироссийского военного альянса, который еще не создан. Идея такого объединения принадлежит Западу, который намерен сформировать вокруг России железный занавес, заявил в беседе с телеканалом "360" украинский политик Владимир Олейник.
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