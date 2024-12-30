Осужденный за наркотики экс-игрок сборной России Бугаев погиб в зоне «спецоперации»

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в ходе «спецоперации». Ранее Бугаев был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
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