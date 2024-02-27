Церковный праздник Онисим Овчарник отмечают в России 28 февраля в 2024 году Анна ЧернышоваВ этот день, 28 февраля 2024 года, в соответствии с обычаями православной церкви жители России отмечают древний праздник Онисима Овчарника.
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