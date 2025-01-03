Архангелогородцев приглашают на мастер-класс в Рождественский Сочельник

«На́вечери Рожессьтва» – так называли на Севере Рождественский Сочельник. Это очень важный день подготовки к большому праздникуВ этом день в Добролюбовке расскажут о северных традициях и обычаях, о правилах и приметах этого дня, которые продолжают быть частью нашей жизни.