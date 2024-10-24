За сутки в Южно-Сахалинске произошло два ДТП

За минувшие сутки на территории Южно-Сахалинска произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Во-первых, 24 октября в 7:24 утра на пересечении проспекта Мира и 2-й Украинской улицы 62-летний водитель Toyota Camry совершил наезд на 23-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.