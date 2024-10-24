Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Выслать Орлова вместе с мигрантами, видать денег ему заплатили не мало ,скоро и сдесьпростые люди поднимутся  , как с...В Екатеринбурге о...
  • Владимир Петров
    А что делал учитель литературы в это время?Мальчик, выпавший...
  • Olga Chuhutina
    Совсем сдурели.....В Екатеринбурге о...

За сутки в Южно-Сахалинске произошло два ДТП

За сутки в Южно-Сахалинске произошло два ДТП

За минувшие сутки на территории Южно-Сахалинска произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Во-первых, 24 октября в 7:24 утра на пересечении проспекта Мира и 2-й Украинской улицы 62-летний водитель Toyota Camry совершил наезд на 23-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх