Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.2

Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.2

Сама выставка регионов. Глаза разбегаются.Клумба Ставропольского края.Некоторые из растений известны во всём мире — как, например, пшеница, ставшая символом одной из главных зерновых житниц страны, Ставропольского края.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Я рада, что и Вы посетили, пусть и виртуально, но посетили выставку. Хорошо, что это был рабочий день и можно было прогуляться. А то по выходным там не протолкнуться, хоть и огромная территория самого ВДНХ
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17 час.
ВераВерная
Вообще размах мероприятия поражает, не пожалели финансирования)))
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17 час.
Светлана Митленко
Собяшка никогда на такое не жадничает на такие мероприятия. На мой взгляд деньги сейчас нужны совсем на другие нужды!
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17 час.

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