Китайские ученые обнаружили генетическую связь между холестерином и псориазом

Псориаз — воспалительное заболевание, которым страдают многие люди. Предыдущее клиническое исследование с участием 35 000 участников подтвердило связь между метаболическим синдромом и риском развития этой болезни.
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