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Байден: Возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Байден: Возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Фото: Official White House Photo / Cameron Smith 10 декабря 2023, 07:33 — Общественная служба новостей — ОСН Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил своих сторонников во время встречи в Лос-Анджелесе, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в следующем году может обернуться множеством угроз для государства.

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