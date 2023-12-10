Байден: Возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Фото: Official White House Photo / Cameron Smith 10 декабря 2023, 07:33 — Общественная служба новостей — ОСН Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил своих сторонников во время встречи в Лос-Анджелесе, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в следующем году может обернуться множеством угроз для государства.