Блогер Суворкин предположил, что Ян Абрамов мог бить Алсу

Недавно стало известно о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которые были вместе 18 лет. По информации издания «Комсомольская правда», поклонники напомнили, что у женщины всегда появлялись драгоценные украшения, подаренные ей мужем.
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