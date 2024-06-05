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Блогер Суворкин предположил, что Ян Абрамов мог бить Алсу

Блогер Суворкин предположил, что Ян Абрамов мог бить Алсу

Недавно стало известно о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которые были вместе 18 лет. По информации издания «Комсомольская правда», поклонники напомнили, что у женщины всегда появлялись драгоценные украшения, подаренные ей мужем.

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