Нилов выступил с инициативой о сроках действия результатов ЕГЭ участников СВО

Период участия в спецоперации предложили не включать в срок действия результатов ЕГЭ. Соответствующий проект закона разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
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