«Военная хроника» проанализировала удары по объектам энергетики Украины

«Военная хроника» проанализировала удары по объектам энергетического комплекса Украины 26 августа. «Судя по тому, что вторые сутки на Украине задержки движения поездов, стабилизационные отключения, а США срочно выделяют оборудование для восстановления энергосети, долетело до подстанций 750—300 кВ», — указывается в материале.