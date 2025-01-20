Одиннадцать торговцев Хилокского рынка выслали из РФ в Новосибирске

Большинство иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания, указали в судебном заседании, что при приближении разрешённого срока пребывания в РФ в 90 суток, покидали нашу страну, но в этот же день возвращались.
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