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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жан Тодт: «Шумахер с нами, я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которого мы знали в «Ф-1»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, семья не распространяется о его здоровье.

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