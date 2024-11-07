Лорак сделала заявление о связи Лепса с 18-летней: «Вы помните, когда красавица влюбилась в это чудовище?»

Заступилась за них, не боясь хейта фанатов? Корреспондент «POPCAKE» побывал на специальном событии «OK!», где прекрасная Ани Лорак согласилась обсудить тему нестандартной любви с большой разницей в возрасте между мужчиной и женщиной.
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