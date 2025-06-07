Внимание! Полиция предупреждает о новой схеме ложных инвестиций

Генеральный инспекторат полиции предупреждает граждан о видеоролике, который в последние дни распространяется в социальных сетях и ложно представлен как государственная программа, якобы направленная на улучшение благосостояния молдаван, сообщает Noi.
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