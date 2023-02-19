В Индии этот рецепт называют эликсиром бессмертия!

ВСЕ ПРОСТО у нас

Еще с давних времен народные целители, врачи и алхимики пытались найти эликсир бессмертия. Чего только они ни добавляли, каких только трав и ингредиентов (даже страшно перечислять!) они не пытались смешивать для получения заветного снадобья.