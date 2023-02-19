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  • Walery
    Эта иноагентка  прозападная хочет нашу бытовуху погрузить в облака моли и полчища мурашей. Разумеется потом начнутся ...Многие и не знают...
  • Олег Салита
    Чушь. Масло должно быть минеральным.Многие и не знают...
  • Алексей Писарев
    Спасибо.Необычный способ ...

В Индии этот рецепт называют эликсиром бессмертия!

В Индии этот рецепт называют эликсиром бессмертия!

Еще с давних времен народные целители, врачи и алхимики пытались найти эликсир бессмертия. Чего только они ни добавляли, каких только трав и ингредиентов (даже страшно перечислять!) они не пытались смешивать для получения заветного снадобья.

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