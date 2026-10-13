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Житель Лабытнанги лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде

Житель Лабытнанги лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде

Прокуратура Лабытнанги поддержала обвинение по делу 24-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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