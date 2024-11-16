Скрипит деревянная кровать: причины и способы решения проблемы

Кровать из массива древесины — надёжный, красивый, долговечный выбор. Служат они долго, но зачастую деревянная кровать начинает неприятно скрипеть, спать невозможно, просыпаешься каждый раз, переворачиваясь.
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