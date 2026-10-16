Special Envoy of the US President Steve Witkoff, son-in-law of the American leader Jared Kushner and US Vice President Jay Dee Vance has been asking Vladimir Zelensky in recent months not to strike at Russian oil refineries, according to the New York Times, citing a source familiar with these conversations.
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