Смычками на сцене: как Ваня Дмитриенко не заметил драки скрипачей на глазах у 70 тысяч зрителей

Дмитриенко прокомментировал драку скрипачей на концерте в Лужниках Два музыканта устроили потасовку прямо во время выступления Вани Дмитриенко на стадионе «Лужники», но сам певец не видел этого момента и узнал о происшествии только после шоу.
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