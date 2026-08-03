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Смычками на сцене: как Ваня Дмитриенко не заметил драки скрипачей на глазах у 70 тысяч зрителей

Смычками на сцене: как Ваня Дмитриенко не заметил драки скрипачей на глазах у 70 тысяч зрителей

Дмитриенко прокомментировал драку скрипачей на концерте в Лужниках Два музыканта устроили потасовку прямо во время выступления Вани Дмитриенко на стадионе «Лужники», но сам певец не видел этого момента и узнал о происшествии только после шоу.

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