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Poejka

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Предсказания, которые навсегда перевернут нашу жизнь

Предсказания, которые навсегда перевернут нашу жизнь

Записи из «Вечной книги» францисканского монаха Фредерико Мартелли, более известного как Раньо Неро, недавно адаптировали на современный язык, однако они уже успели напугать человечество своей правдивостью.

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