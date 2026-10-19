Американские генералы изучают опыт СВО Американские генералы изучают опыт СВО, чтобы научить войска скрываться и маневрировать под постоянным наблюдением противника, хотя на Тихом океане даже смена позиции может потребовать морской перевозки.
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