За рулем
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За рулем

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Вам сюрприз! – уникальный проект журнала «За рулем»

Вам сюрприз! – уникальный проект журнала «За рулем»

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».В январском номере 2006 года наш журнал объявил, что готов исполнять желания читателей, если те окажутся необычными, искренними и, конечно же, автомобильными.

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