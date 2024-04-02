Россиянам предложили планшеты с бесплатной связью к дачному сезону

В МТС запустили новую программу к началу дачного сезона, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы. Так, клиенты смогут на три месяца бесплатно получить тариф МТС Больше при покупке планшетов или Wi-Fi роутера.
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