Кириенко вручил мэру Екатеринбурга диплом будущего губернатора. Фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, окончивший Высшую школу госуправления РАНХиГС (неформально именуется кремлевской «школой губернаторов»), получил диплом из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику.
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