С начала года «Честный знак» заблокировал более 35 миллионов товаров в магазинах Петербурга

Чаще всего автоматика тормозила продажу молочных продуктов, слабоалкогольных напитков и воды Свыше 35 миллионов товаров заблокировала с начала года на кассах магазинов в Санкт-Петербурге система маркировки «Честный знак».
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