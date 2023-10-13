На Западе паника. Начался ответ за наши красные линии. Мы медленно спускаемся с горки

Мы, на ваш надеясь разум, Грели вас дешевым газом. Но таким, как вы, баранам Можем дать сугрев ураном! :-)

Валерий Макаров

Остапа понесло! Маятник-то чуть качнулся, всё мы отвечаем за красные линии. Да не за чего мы пока не отвечаем. В той же Авдеевке пока ничего сильно не продвинулось. Ох уж эти придворные льстецы. Тошнит от них.