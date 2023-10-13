В очередной раз восхищаюсь силой и мудростью нашего правителя. Вот правда. Восторг от осознания широты, глубины и высоты процессов, которыми ворочает Путин, словно титан.
На Западе паника. Начался ответ за наши красные линии. Мы медленно спускаемся с горки
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Галина Смирнова
Мы, на ваш надеясь разум, Грели вас дешевым газом. Но таким, как вы, баранам Можем дать сугрев ураном! :-)
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5 час.
Галина Смирнова
Как-то слишком заигрался Запад с нашими людьми. За границу - едем в танках, Типа - ну-ка отними!!!
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5 час.
Валерий Макаров
Остапа понесло! Маятник-то чуть качнулся, всё мы отвечаем за красные линии. Да не за чего мы пока не отвечаем. В той же Авдеевке пока ничего сильно не продвинулось. Ох уж эти придворные льстецы. Тошнит от них.
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5 час.
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