Алупка удивила туристов стереоскопами, оживившими историю города

На живописной туристической пешеходной улице Алупки, расположенной на берегу Черного моря, появились уникальные стереоскопы, которые предлагают посетителям погрузиться в атмосферу начала XX века, 9 февраля сообщает официальный туристический портал Крыма Travel Crimea.
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