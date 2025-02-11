Кремль не поддержал законопроект о новых правилах сверхурочной работы

Администрация президента Российской Федерации выразила своё несогласие с законопроектом, предложенным Министерством экономического развития, который направлен на внесение изменений в Трудовой кодекс с целью повышения гибкости рынка труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии