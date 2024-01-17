В Германии подняли вопрос о правовой основе экстрадиции призывников из Украины

Федеральный суд Германии заявил о недопустимости экстрадиции, если она может привести к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу в условиях, когда отказ от нее будет означать наказание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии