Суркова и Захарова пострадали от Сердюкова в шоу «Последний герой»

Новый сезон телешоу «Последний герой» на Алтае продолжает держать зрителей в напряжении. Недавний эпизод показал, что участники сталкиваются не только с суровой природой, но и с серьезными внутренними конфликтами.
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