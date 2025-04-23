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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Тоттенхэма» Ромеро допустил переход в «Атлетико»: «Я бы хотел поиграть в Ла Лиге»

Сообщалось, что мадридцы интересуются защитником «Тоттенхэма». «Я еще не разговаривал со своим агентом, но готов ко всему.

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