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Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года?

Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года?

Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года? С начала года проиндексируют МРОТ, прожиточный минимум и многие социальные выплаты Новый год — традиционно очень богатое время на самые разные изменения в законодательства.

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