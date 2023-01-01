Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года? С начала года проиндексируют МРОТ, прожиточный минимум и многие социальные выплаты Новый год — традиционно очень богатое время на самые разные изменения в законодательства.
Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года? С начала года проиндексируют МРОТ, прожиточный минимум и многие социальные выплаты Новый год — традиционно очень богатое время на самые разные изменения в законодательства.
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