Военное обозрение

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Рубикон по имени Екатерина

Рубикон по имени Екатерина

Несчастливое место для памятников Сразу выскажу своё мнение – Екатерину II не снесут. Но и «скачки шлемазлов» вокруг всего имперского и советского будут продолжаться до самого освобождения Одессы.

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