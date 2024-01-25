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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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  • Боцман
    Мишустина надо накормить этим дерьмом. Может тогда начнутся проверки , пора навести порядок с продуктами и ларьками!!!Из киоска с шаурм...
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Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метроМэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал жителям города, что Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи районов Москвы.

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