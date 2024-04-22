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Стало известно, как Филипп Киркоров отметил юбилей Аллы Пугачевой

Стало известно, как Филипп Киркоров отметил юбилей Аллы Пугачевой

киркоров+пугачева И вот прошла неделя со дня юбилея легендарной певицы Аллы Пугачевой. Однако, все это время россияне обсуждали не только ее замечательную карьеру и успехи, но и отсутствие поздравления от ее бывшего мужа, Филиппа Киркорова.

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