Стало известно, как Филипп Киркоров отметил юбилей Аллы Пугачевой

киркоров+пугачева И вот прошла неделя со дня юбилея легендарной певицы Аллы Пугачевой. Однако, все это время россияне обсуждали не только ее замечательную карьеру и успехи, но и отсутствие поздравления от ее бывшего мужа, Филиппа Киркорова.